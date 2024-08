SBT emite comunicado oficial sobre estado de saúde de Silvio Santos

Após as redes sociais terem sido tomadas por especulações de que o estado de saúde de Silvio Santos seria crítico, o SBT soltou um comunicado oficial esclarecendo o assunto e tranquilizando os fãs do dono da emissora. Seu nome chegou a ficar em primeiro lugar nos assuntos mais comentados na rede X, antigo Twitter.

Segundo o comunicado, ao contrário do que está sendo especulado na imprensa, “o comunicador Silvio Santos não se encontra em estado crítico de saúde“.

A nota oficial da emissora ainda informou que Silvio Santos segue no hospital apenas para cuidados médicos necessários, sendo medicado para sua pronta recuperação.

O apresentador está internado desde quinta-feira (1º) e anteriormente, entre 18 e 20 de julho, o apresentador foi diagnosticado com H1N1 e também foi internado. A internação anterior foi confirmada no dia 18 de julho, com alta dois dias depois, pelo próprio SBT, após rumores sobre o estado de saúde do apresentador viralizarem nas redes sociais.

O comunicado não informou em qual hospital Silvio Santos se encontra. Entretanto, Patricia Abravanel, filha de empresário e apresentadora, também se pronunciou ao republicar o comunicado oficial em suas redes. Silvio está afastado da TV desde setembro de 2022.

