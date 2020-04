São Paulo tem aumento de prisões em flagrante por violência doméstica

A combinação isolamento, consumo de álcool e drogas, desemprego e comportamento controlador aumentou o número de vítimas de violência doméstica durante a pandemia do novo coronavírus. A nota técnica do Ministério Público do Estado de São Paulo, o “RAIO X da violência doméstica durante isolamento – Um retrato de São Paulo”, realizada pelo Núcleo de Gênero e Centro de Apoio Operacional Criminal, divulgada nesta segunda-feira, 13, traz um panorama ainda mais preocupante sobre as agressões sofridas por mulheres e meninas dentro de casa por conta do distanciamento social.

Segundo a pesquisa, 66% dos casos de feminicídios consumados ou tentados acontecem dentro da residência da vítima. Em um cenário de crise como o que vivemos, fatores como desemprego devem gerar ainda mais conflitos familiares, que são porta de entrada para as agressões.

O levantamento também alerta que aumento de casos de violência contra mulher não será proporcional ao número de denúncias, já que o medo social de ir à delegacia agora é agravado pela recomendação de não sair às ruas por conta do contágio do vírus. Por isso, a queda no número de boletins de ocorrência não representará o cenário atual.

Para chegar aos dados deste balanço, o MP coletou informações de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020 sobre medidas protetivas e autos de prisão em flagrante. Posteriormente, uma comparação entre fevereiro e março de 2020 foi feita para checar as mudanças.

O número de medida protetiva em caráter de urgência para as vítimas de violência doméstica cresceu 29,2% com o início da pandemia, enquanto que de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, o aumento foi de 23,5%. Já as prisões em flagrante caíram 10% no período de um ano antes do distanciamento social, mas tiveram um salto de 51,4% de entre fevereiro e março deste ano.

Por outro lado, não houve um aumento significativo de prisões em flagrante por descumprimento de medidas protetivas. No ano anterior, o aumento foi de 33%, enquanto que na pandemia o crescimento foi 16% em relação ao mês anterior, com duas prisões. Sendo assim, é possível afirmar que houve um aumento de pedidos de medidas protetivas, mas elas estão sendo cumpridas durante a pandemia.