Renata Alves faz post emocionado por transplante para a prima

Esse é um post muito difícil de fazer! Ana Karolina Moraes, é a minha prima, mora em Maceió e nesse momento luta bravamente para sobreviver. Aninha tem 29 anos e logo depois de dar à luz teve um problema gravíssimo no coração! Pela seriedade do quadro, hoje ela está como primeira na fila de transplante de coração em Alagoas. Essa semana surgiu um doador, ficamos felizes, mas na hora de autorizar, apenas o pai da da pessoa que havia falecido aceitou doar (como a mãe não aceitou, não foi autorizado o transplante). Venho hoje reforçar da importância do gesto da doação! Ele salva vidas! Hoje milhares de pessoas estão na fila a espera de um transplante! Jamais perderei a fé em tê-la de volta ao convívio familiar para que tenha a chance de experimentar a magia de ser mãe. Vc está há 35 dias na UTI, alguns órgãos já ameaçam a falhar. O seu coração só tem 10% da frequência normal! Mas para Deus nada é impossível! E por favor vamos lembrar sempre: Doar órgão é doar vida! #aninhaguerreira @karolcorreia.kc10