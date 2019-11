Relógios de celulares voltam a adiar uma hora mesmo sem horário de verão

Muita pessoas acordar nesse domingo sem saber que horas são. Alguns relógios de celulares se adiantaram, ajustando-se automaticamente em função do horário de verão, que, neste ano, deixou de existir. No dia 20 de outubro isso já havia acontecido pela mesma razão.

A atualização é realizada de acordo com Banco de Dados Global da Iana (Autoridade para Atribuição de Números de Internet, na sigla em inglês), usado pelos dispositivos eletrônicos. Segundo uma nota divulgada pelo Google, as modificações realizadas nos últimos dois anos pelo governo brasileiro no horário de verão têm impacto no sistema usado por smartphones e dispositivos eletrônicos para garantir sempre a hora certa.

Para evitar a confusão, os usários precisam mudar manualmente o sistema de seus aparelhos. Ao entrar na configuração de horários, é preciso desmarcar as opções automáticas de “data e hora” e de “fuso horário”.

O caso gerou repercussão na internet e a hashtag #horariodeverao está entre as mais comentados no Twitter, com direito a muitas piadas, claro. Veja alguns posts:

mano assim o meme dos atrasados do ENEM vai virar adiantados do ENEM #horariodeverao pic.twitter.com/993I9cdp92 — 𝖓𝖎 🍉 MCR IS BACK (@spacelandx_) November 3, 2019

eu buscando saber das horas no Google #horariodeverao pic.twitter.com/2vmpuEEBQC — adaoh (@euadao) November 3, 2019

Pessoas que vão fazer o Enem: nada vai me atrapalhar de fazer essa prova!#horariodeverao: a

Pessoas que vão fazer Enem: pic.twitter.com/ATp3WyiWjH — shina ;; (@nkkbp) November 3, 2019

eu nunca pensei que ia ter que procurar no Google que horas são tá difícil viver no brasil pqp #horariodeverao — ᴍᴀʀᴄᴇʟᴀ (@ghostinbae) November 3, 2019

O Presidente anunciando o fim do #horariodeverao / O horário mudando automaticamente. pic.twitter.com/inBpq0RtFV — Erro 404 (@viini_ruas) November 3, 2019

