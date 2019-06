A seleção brasileira feminina estreou neste domingo (9) na Copa do Mundo de futebol. Logo no primeiro jogo, contra a Jamaica, a equipe venceu a partida por 3 a 0, todos os gols convertidos por Cristiane.

O bom desempenho da seleção deixou os brasileiros entusiasmados com o time e com que se pode esperar dele nos próximos jogos e no mundial. Nas redes sociais, o público não escondeu a emoção de ver as brasileiras em campo e saindo na frente na Copa.

Obrigada seleção feminina por comprovarem que vocês não precisam estar na sombra da masculina #CopaDoMundoFeminina pic.twitter.com/xEpoFCqfRa — tris (@cameronsolution) June 9, 2019

Nunca pensei que eu fosse me divertir e gostar de torcer tanto de novo pro futebol do Brasil #GuerreirasDoBrasil #FutebolFeminino #CopaDasMulheres #CopaDoMundoFeminina pic.twitter.com/VoDlN74H0q — Ana Hikari (@_anahikari) June 9, 2019

Eu: nunca mais torço pra seleção

Cristiane fez 3 gols na copa do mundo feminina

Eu:#GuerreirasDoBrasil#CopaDoMundoFeminina pic.twitter.com/eaFwMbP02f — Joiceᶜʳᶠ (@joicehellen_) June 9, 2019