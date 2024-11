Quem é Ana Paula Minerato, demitida da Gaviões após supostos áudios racistas?

Após a divulgação de áudios com ofensas racistas atribuídos a Ana Paula Minerato, ela foi demitida da Band e da Gaviões da Fiel. Os xingamentos, que teriam sido direcionadas à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca e atual namorada de seu ex-namorado, o rapper Kt Gomez, geraram repercussão nas redes sociais.

Nos áudios, Ana Paula, supostamente em conversa com o ex-namorado, teria dito: “Empregada do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro? Não sabia que você gostava de mina com cabelo duro. Você gosta de mina com cabelo duro? Cabelo duro, você gosta? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha, né? Alguém ali o pai ou a mãe veio da África”.

Quem é Ana Paula Minerato, desligada da Band FM e Gaviões da Fiel?

Ana Paula iniciou sua carreira na televisão como uma das panicats no programa Pânico, onde ganhou fama entre 2011 e 2014. Nesse período, também posou nua para a revista Sexy.

Com a popularidade, ela participou da 8ª edição de A Fazenda, reality show da Record, chegando ao segundo lugar e perdendo para Douglas Sampaio. Em 2017, retornou ao programa em uma edição especial chamada A Fazenda: Nova Chance, mas foi eliminada na 8ª colocação.

Desde 2015, Ana Paula também era apresentadora de um programa na Band FM e mantinha uma longa relação com a Gaviões da Fiel, escola de samba pela qual desfilava desde os 8 anos, sendo musa na última edição. Ela estava escalada para desfilar novamente como musa no próximo carnaval.

Nas redes sociais, Ana Paula conta com 1,3 milhão de seguidores, onde compartilha frequentemente conteúdos sobre seu estilo de vida. Em 2019, causou alvoroço nas redes depois de um desentendimento com sua irmã, Tati Minerato, com quem ficou sem conversar. Sua mãe, Sylvia Minerato, apoiou Tati durante o conflito.

Continua após a publicidade

O que aconteceu com Ana Paula Minerato?

Ana Paula Minerato foi demitida da Band e da Gaviões da Fiel na segunda-feira (25), após vazamento de áudios que teriam conteúdo racista atribuído à influenciadora.

A Gaviões da Fiel emitiu um comunicado, afirmando que a decisão de afastá-la foi tomada após a divulgação de comportamentos incompatíveis com os valores da escola, incluindo manifestações de cunho racista.

“A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista”, disseram em comunicado.

Continua após a publicidade

Ela também foi desligada do programa de rádio na Band FM, onde entrevistava diversas personalidades da música. A emissora alegou que as declarações de Ana Paula, embora de cunho pessoal, não estavam alinhadas com seus valores e diretrizes. “Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa”, informou a Band.

Além disso, a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania iniciou um procedimento administrativo para apurar o vazamento do áudio com os ataques racistas.

O que Ananda declarou?

O conteúdo viralizou nas redes sociais no domingo (24), e a cantora Ananda se manifestou sobre as falas através de seu Instagram. “Estava de boa aqui na praia, curtindo a minha quando de repente me deparo com esse absurdo advindo de uma pessoa que, com todo respeito, você se acha tão bonita assim para desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você?”, questiona.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Será que as decisões que tomei até aqui me levaram ao lugar certo?