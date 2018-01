O amor de príncipe Harry e Meghan Markle vai virar filme

A história do casal do momento vai virar filme para a TV. O canal americano Lifetime está procurando atores para interpretar príncipe Harry e Meghan Makle na produção intitulada Harry & Meghan: The Royal Love Story (Harry e Meghan: A História de Amor Real, em tradução livre), informa o site Deadline. A direção é de Menhaj Huda (The Royals).

O mesmo canal produziu anteriormente um filme sobre príncipe William e Kate Middleton, exibido onze dias antes do casamento deles em 2011. Assim, a estreia de Harry & Meghan deve acontecer antes da cerimônia do casamento real, marcada para o dia 19 de maio.

Veja o trailer de William & Kate: The Movie: