Polêmica: passageiros são obrigados a ceder o lugar no avião para crianças?

Uma mulher foi xingada e filmada por se recusar a trocar seu lugar na janela do avião com uma criança que chorava. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, rendeu à passageira mais de 1,3 milhão de seguidores e abriu um debate acalorado: é obrigatório ceder o lugar nesses casos?

“Estou gravando a sua cara porque você não tem empatia com as pessoas”, diz uma voz no vídeo, que acrescenta: “Isso é repugnante. No século 21, não ter empatia com uma criança é demais.”

A polêmica ganhou força quando internautas apontaram que Jeniffer, como foi identificada, ocupava um assento especial, adquirido com custo extra. Segundo relatos de outros passageiros, a criança estava inicialmente sentada no lugar, mas foi retirada pela mãe para que Jeniffer pudesse ocupar o assento comprado. O choro teria começado quando a criança pediu para voltar à janela.

A passageira é obrigada pela Lei a ceder o assento?

“A regulamentação das vendas de bilhetes aéreos sofreu modificações, portanto as bagagens e assentos são partes acessórias da venda de bilhetes. Caso o passageiro queira um assento especial, com janela, terá que pagar por isso ou aceitar onde a cia aérea disponibiliza”, segundo a advogada Mariana R Lopes.

“Os passageiros que compraram não são obrigados a mudar ou ceder seus lugares, exceto quando se trata de saídas de emergência e o passageiro não tem condições para operar a porta caso necessário”, continua a especialista.

Continua após a publicidade

O que diz a Anac?

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estabelece, na Portaria Nº 13.065/SAS, que passageiros menores de 16 anos devem ser acomodados ao lado de um responsável, mas não exige que outros passageiros cedam seus assentos.

A seleção prévia de lugares pode envolver custos adicionais tanto para adultos quanto para crianças. A legislação não menciona a obrigação de trocas de assentos por razões pessoais.

Além disso, a Anac esclarece que mudanças de lugar só são exigidas em casos específicos, como segurança operacional ou necessidade em saídas de emergência.

Direito à imagem

Outro aspecto levantado é o direito à imagem. “Não existe uma lei específica para o direito de imagem, mas as normas legais existentes garantem que a imagem de uma pessoa não seja usada indevidamente ou sem consentimento prévio”, explica Mariana.

Continua após a publicidade

“O direito de imagem é um dos direitos de personalidade, que estão dispostos nos artigos 11 a 21 do Código Civil. O inciso X do artigo 5º da Constituição Federal estabelece que a imagem de uma pessoa é inviolável. Poderá a passageira , no caso em tela sentindo que tenha algum prejuízo a sua imagem pedir retratação pecuniária perante a justiça”, finaliza a advogada.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade