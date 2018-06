Papa condena aborto em caso de má formação

Neste sábado, 16, o papa Francisco causou polêmica ao comparar um aborto em caso de suspeita de má formação do feto com práticas nazistas. Em declarações a representantes de associações familiares no Vaticano, o pontífice argentino lembrou que “no século passado, todo mundo se escandalizou com o que os nazistas faziam para preservar a pureza da raça. Hoje, fazemos o mesmo com colarinho branco”.

Papa Francisco beija crianças em visita ao Peru, em janeiro deste ano.

Com tal comparação, o papa se referia a casais que optam por interromper a gestação, ao constatar a partir de exames que um feto poderá nascer com algum problema. Em suas palavras, esta atitude significa que “para ter uma vida tranquila, elimina-se inocentes”. O líder religioso indagou ainda o porquê de, por exemplo, vermos poucos anões nas ruas. E acusou a classe médica: “o protocolo de diversos médicos diz: ‘nascerá com uma anomalia, livre-se dele'”.

Neste contexto, ainda segundo o papa, apesar de hoje falarmos de famílias diversificadas, elas seriam constituídas nos moldes de uma loteria. “Se der certo, bom, se não, apagamos tudo e começamos de novo”, criticou.