Um homem foi esfaqueado no braço e na cabeça ao flagrar o ex-namorado de sua companheira com a filha dela, de três anos, sem roupa em um canavial em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, a criança tinha ferimentos. Ela e o homem esfaqueado, seu padrasto, foram levados para o hospital.

O ex-namorado da mãe foi levado para a delegacia e autuado por estupro de vulnerável e tentativa de homicídio, segundo informações do G1.