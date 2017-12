Os Simpsons previram compra da Fox pela Disney

Depois de prever a que Donald Trump seria presidente dos Estados Unidos e a Lady Gaga sobrevoaria o Superbowl, Os Simpsons acertaram mais uma! Difícil de acreditar, não é? Mas em um episódio exibido em novembro de 1998, o 5º da 10ª temporada, o desenho ilustrou a premonição de que a Fox seria comprada pela Disney, contrato firmado quase vinte anos depois nesta quinta-feira (14).

No episódio When You Dish Upon a Star, Homer Simpson começa a trabalhar em Hollywood como assistente do então casal Alec Baldwin e Kim Basinger. Logo na entrada dos estúdios Fox, há um banner que comunica que a empresa é uma divisão da Walt Disney Company. Veja abaixo:

A Walt Disney arrematou os negócios da 21st Century Fox de Rupert Murdoch por 52,4 bilhões de dólares, segundo informações divulgadas hoje, 14 de dezembro. Confira aqui quais as franquias passam a fazer parte do portfólio do império de Mickey Mouse.