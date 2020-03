Organização Mundial de Saúde anuncia pandemia de novo coronavírus

A circulação do novo coronavírus foi considerada como pandemia nesta quarta-feira, 11, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Com mais de 118.000 pessoas infectadas em 114 países, o diretor-executivo do programa de emergências da OMS, Michael Ryan, afirma que “a declaração de uma pandemia não é como a de uma emergência internacional – é uma caracterização ou descrição de uma situação, não é uma mudança na situação”.

De acordo com o posicionamento do órgão, a identificação serve como um recurso para chamar a atenção dos países, visando a redução da circulação do vírus, e cuidado dos doentes e públicos prioritários.

“A descrição da situação como uma pandemia não altera a avaliação da OMS da ameaça representada por esse vírus. Isso não muda o que a OMS está fazendo nem o que os países devem fazer”, comenta Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

A OMS considera que pandemia é a disseminação de uma nova doença pelo mundo, presente em no mínimo dois continentes e com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Com isso, o órgão prevê um aumento no número de pacientes infectados e países atingidos nos próximos dias.

Repercussão nacional

Após o posicionamento da OMS, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a falar que a decisão foi demorada e que na prática nada seria alterado no país. Entretanto, os viajantes que desembarcam de voos vindos da África e Américas do Sul agora passam a ser suspeitos, quando apresentarem os seguintes sintomas: febre, dificuldade respiratória, dor no corpo e/ou tosse.