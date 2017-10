A Polícia Civil conduziu uma operação de combate à pedofilia na manhã desta sexta-feira (20) em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal. De acordo com o Ministério da Justiça, 108 pessoas foram presas em flagrante até as 14h30.

Os detidos foram encontrados em flagrante com material pornográfico infantil em quatro estados e no Distrito Federal. O foco da operação é o compartilhamento de fotos pela internet.

Os alvos foram identificados através de um trabalho conjunto entre a Diretoria de Inteligência da Senasp e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement-ICE). A investigação durou seis meses e foi coordenada pela Diretoria de Inteligência (DINT).

O conteúdo dos computadores seguiu para análise e, caso seja confirmada a presença de imagens que relacionem menores de idade a situações de pornografia, os donos serão autuados em flagrante conforme regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo ele, é considerado crime o ato de “oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”. A pena prevista vai de três a seis anos de reclusão e multa.