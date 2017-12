ONU quer mais mulheres nas missões de paz em 2018

O subsecretário-geral do Departamento de Manutenção das Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, disse, na última semana, que vai trabalhar para aumentar o número de mulheres nas operações de paz das Nações Unidas. A ideia é dobrar a participação feminina até 2020 – tanto em cargos militares quanto policiais. “Não se trata de uma questão de equilíbrio de gênero apenas, mas de tornar mais efetivo o trabalho das missões”, falou Lacroix, em entrevista à ONU News, em Nova Iorque. Hoje, as mulheres representam só 4% das forças militares das Nações Unidas. No total, existem cerca de 110 mil soldados (apelidados de ‘boinas-azuis’) da ONU em 15 operações de paz ao redor do mundo.

Lacroix também comentou que, em reunião realizada no Canadá, no mês passado, os países que contribuem com tropas prometeram aumentar a presença delas no terreno. E garantiu que o trabalho de sua equipe nesse sentido começará já em 2018.

