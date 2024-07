Paris 2024: Ana e Duda vencem e mantêm invencibilidade no vôlei de praia

Com o resultado, as brasileiras mantêm a invencibilidade no vôlei de praia feminino nas Olimpíadas 2024 e avança para as oitavas de final. Duda e Ana Patrícia já haviam vencido na estreia da competição quando superaram as egípcias Marwa/Elghobashy por 2 sets a 0.

CASO DE PÁSSARO EM PARIS! 🐦 Ana Patricia e Duda PASSARO o carreto em cima da dupla espanhola! 2 – 0 RÁPIDO E RASTEIRO, parciais de 21-12 e 21-13. VAMOS!#TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/CtDyhMX0dx — Time Brasil (@timebrasil) July 30, 2024

A partida foi muito comentada nas redes sociais, principalmente por telespectadores que apontaram a facilidade da dupla ao derrotar as espanholas.

Ana Patrícia e Duda lideram o grupo A com quatro pontos somados, deixando com dois pontos a dupla espanhola Liliana/Paula, e as italianas Gottardi/Menegatti, próximas adversárias das brasileiras na quinta-feira (01).

