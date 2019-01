O Tiago cuida da casa e criou até um cantinho de estudos para a esposa

Em Fortaleza, no Ceará, é Tiago Toralles que cuida da casa e da filha Heloísa, de 10 meses, enquanto a fisioterapeuta Josi Cunha, sua esposa, é a responsável por pagar as contas.

Desde que Tiago foi demitido da pizzaria em que trabalhava, Josi assumiu todas as despesas e é ela quem paga o curso técnico em radiologia de Tiago. Em entrevista ao site ‘Razões para Acreditar’, o rapaz conta que quer ser o marido que sua mãe nunca teve. “Eu me coloco muito no lugar da minha mãe. Quero ser pra Josi o marido que minha mãe nunca teve”.

–

Tiago faz estágio em uma clínica de radiologia durante a semana e, aos sábados, vai às as aulas do curso técnico.

A cearense afirma que não tem nada para reclamar de Tiago enquanto marido e pai. “O Tiago é um mega paizão desde o dia que contei pra ele da gestação. Ele pegava meu estetoscópio e ficava tentando ouvir os movimentos dela na minha barriga. Ele mesmo reformou um quarto antigo na nossa casa e fez sozinho o quartinho da Helô; colocou revestimento, forro, tudo ele fez! Quando a Heloísa nasceu, me acompanhou no parto e nos quatro dias que ficamos internadas. Não me deixou sozinha com ela nenhum minuto”, lembra a fisioterapeuta.

Josi tem o sonho de passar no concurso para a Polícia Rodoviária Federal e o marido decidiu incentivá-la montando um cantinho para estudos dentro do quarto da filha. Para que a esposa não desanime diante do cansaço, Tiago deixa bilhetes com mensagens de carinho e motivação.

“Eu ajudo o máximo que eu posso. Quando ela chega em casa, às vezes, ela quer ficar na rede, ou no sofá mexendo no celular, eu falo ‘amor, tá na hora de você estudar. Ela até fica brava comigo’. Aí ela vai estudar enquanto eu fico com a Heloísa. E incentivo ao máximo pra ela estudar”, declara Tiago.

