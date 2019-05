O museu mais “instagramável” do mundo chega ao Brasil

Se você sempre teve vontade de ir em museus como vários internacionais, onde é possível tirar fotos incríveis para o Instagram, vai amar esta notícia! O Museu Mais Doce do Mundo chega ao Brasil no dia 20 de junho.

Depois de fazer muito sucesso em Lisboa, a exposição vai estar em cartaz em São Paulo (de 20 de junho a 18 de agosto) e Rio de Janeiro (em setembro). O tema escolhido pelo museu é “Diga Sim à Felicidade” e ele vai contar com 15 ambientes-instalações repletos de doces em grande escala, como se o mundo fosse feito de confeitos.

Projeção em 3D da fachada do Museu Mais Doce do Mundo, em São Paulo

“É um espaço paralelo à realidade, uma chamada a momentos únicos de diversão e felicidade, com experiências que remetem ao imaginário de brincadeira e de gostosura que todo mundo traz da infância consigo. Quem nunca pensou em entrar em um lugar cheio de doces?”, diz Carla Santos, idealizadora do Museu Mais Doce do Mundo.

Toda a cenografia do espaço foi pensada para garantir fotos perfeitas e super “instagramáveis”. Além disso, para quem ama comer doces, haverá momentos de degustação.

Projeção em 3D de um dos ambientes do Museu Mais Doce do Mundo

Uma novidade que o Museu traz para a versão brasileira são salas de doces típicos do nosso país, o brigadeiro e o quindim. Já deu água na boca só de pensar num ambiente com esses doces incríveis, não é mesmo? 😉

Todas as experiências vividas no local vão poder ser filmadas e fotografadas, para que o público possa compartilhar tudo. As imagens podem ser acompanhadas pelas hashtags oficiais #digasimafelicidade e #omuseumaisdocedomundo.

Projeção em 3D da sala com tema de quindim

Os ingressos para a visitação podem ser adquiridos a partir do dia 1º de junho e trazem hora marcada. O roteiro possui uma hora de duração e pode ser feito em grupos de até 20 pessoas.

A cada ingresso vendido, será doado R$ 0,50 para a instituição Renovatio, responsável por ajudar crianças e adolescentes a enxergarem um mundo melhor através da promoção de exames de vista e doação de óculos de grau.

Projeção em 3D da piscina de marshmallows

SERVIÇO

Quando: de 20 de junho a 18 de agosto (São Paulo) | Em setembro, datas em breve (Rio de Janeiro)

Onde: R. Colômbia, 157 – Jardim Paulista

Ingressos: R$ 60,00 (inteira – pela internet) | R$ 66 (inteira – na bilheteria do museu) | Crianças menores de 4 anos não pagam

Horário: De terça a domingo, das 10h às 21h (última entrada às 20h)

