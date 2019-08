Novo RG: saiba como vai ficar novo documento de identidade

A partir desta terça-feira (20), o estado de São Paulo passará a emitir novo modelo de carteira de identidade (RG). Além de ter a dimensão reduzida, o documento poderá conter registros como título de eleitor, numeração da carteira de trabalho e Previdência Social, certificado militar, carteira nacional de habilitação, documento de identidade profissional, carteira nacional de saúde e NIS/PIS/Pasep. Os modelos antigos vão continuar a valer.

Os novos parâmetros do documento atenderão a decreto que padroniza as novas cédulas de identidade, e os estados têm até março de 2020 para se adequar. Em São Paulo, a emissão dos novos documentos estará disponível em todos os postos do Poupatempo do estado e poderá ser solicitado por quem vai emitir a carteira de identidade pela primeira vez ou para aqueles que forem providenciar a segunda via.