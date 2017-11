Os nomes de bebês mais populares em 2017 no Brasil

O aplicativo Baby Center divulgou os nomes de bebê mais populares em 2018. No Brasil, Alice e Miguel lideram as listas de meninas e meninos nascidos neste ano. Não é novidade: Alice é o nome líder há 2 anos e Miguel há 7 anos.

No caso das meninas, a maior parte dos nomes elencados no top 10 no ano passado se mantiveram em suas posições, porém Laura trocou de lugar com Helena e caiu do terceiro lugar para o quinto. Heloísa, décimo terceiro nome mais comum em 2016, agora figura entre os dez mais conquistando o nono lugar.

Já entre os meninos, Bernardo, Heitor e Davi trocaram de lugar. Bernardo subiu de quarto para terceiro nome mais popular, Heitor subiu de quinto para quarto e Davi saiu do terceiro lugar para o quinto. Théo conquistou o sétimo lugar este ano, quando em 2016 era o décimo segundo nome da lista de meninos.

Nomes mais populares para meninas no Brasil:

1. Alice (1ª em 2016)

2. Sophia (2ª em 2016)

3. Helena (5ª em 2016)

4. Valentina (4ª em 2016)

5. Laura (3ª em 2016)

6. Isabella (6ª em 2016)

7. Manuela (7ª em 2016)

8. Júlia (8ª em 2016)

9. Heloísa (13ª em 2016)

10. Luiza (9ª em 2016)

Nomes mais populares para meninos no Brasil:

1. Miguel (1º em 2016)

2. Arthur (2º em 2016)

3. Bernardo (4º em 2016)

4. Heitor (5º em 2016)

5. Davi (3º em 2016)

6. Lorenzo (8º em 2016)

7. Théo (12º em 2016)

8. Pedro (7º em 2016)

9. Gabriel (6º em 2016)

10. Enzo (11º em 2016)