Noiva tem reação alérgica a buquê e quase perde casamento

Christine Jo Miller, 23 anos, quase viu seu casamento dos sonhos ir por água abaixo. Pouco antes de subir ao altar, ela teve uma reação alérgica ao buquê, informa o USA Today.

Como plano romântico, ela colheu as flores na casa dos pais, no estado norte-americano de Nebraska, na noite anterior ao casamento. No entanto, junto às flores brancas planejadas, vieram rastros de neve-da-montanha, um exemplar que costuma provocar fortes reações alérgicas nas pessoas.

A acordar no dia seguinte, seus olhos estavam inchados, difíceis de abrir, e a pele estava irritada. Jo tentou ir ao pronto-socorro da cidade, mas estava fechado.

Ela e o marido então subiram ao altar, mesmo com o rosto afetado. Porém, driblar a alergia não adiantou e os dois precisaram ir ao hospital para o bem da noiva. Enfim, Jo conseguiu ser atendida e receber injeções de esteróides para resolver o problema.

“Eu tinha uma irritação no meu pescoço, então eu queria tirar o meu vestido de noite para me sentir confortável. Eu corri até a loja mais próxima e comprei uma camiseta escrito ‘noiva’ e uma calça de pijama. Fui isso que eu usei para a nossa festa de casamento!“, relembrou.

Jo foi para a festa, mas ficou escondida. Uma semana depois, ela foi surpreendida pelo fotógrafo do casamento com uma festa menor para poder registrar de forma maravilhosa.