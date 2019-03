No Rio, condenados pela Lei Maria da Penha não podem assumir cargos

Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, sancionou na última quinta (7) uma lei que impede a nomeação de homens condenados na Lei Maria da Penha em cargos comissionados.

O texto, de autoria do ex-deputado Julianelli (Rede) e Enfermeira Rejane (PC do B), foi aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado.

Witzel havia afirmado em campanha que teria mulheres em metade do secretariado de seu governo. Até esta sexta (8), no entanto, apenas duas mulheres têm cargos nas 20 pastas: Ana Lucia Santoro, no Ambiente e Sustentabilidade, e Fabiana Bentes, no Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.