Neymar dedica canção a Bruna Marquezine

Neymar fez mais uma declaração de amor pública para Bruna Marquezine.

O jogador dedicou uma música para a atriz, a canção “Cor de Marte”, do duo Anavitória.

Neymar está morando na França, onde atua pelo Paris Saint-Germain, e a global está no Brasil. Ela está no ar como uma das protagonistas da novela “Deus Salve o Rei”.

Um dos trechos da música diz “Me escuta no pé do ouvido / Todos teus sentidos / Que afetam os meus / Que querem te ter / Que tu me escreveu / E mais uma vez”.

Os dois haviam rompido o namoro, mas, desde o Réveillon que passaram juntos em Fernando de Noronha, o casal voltou ao clima de romance.

Leia também: A promessa que o príncipe William fez para a mãe, Diana