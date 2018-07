Mulheres são metade do gabinete do novo presidente do México

Enquanto a seleção do México era eliminada pelo Brasil na Copa do Mundo, o mais novo presidente eleito do país fez um gol de placa: pautou a escolha de seu gabinete na igualdade de gênero. López Obrador convidou oito mulheres e oito homens para assumir os principais ministérios e secretarias da nação.

Cumpliremos con nuestra Patria.

Cumpliremos con el pueblo y sus heroicas luchas.

Cumpliremos con nuestro presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ pic.twitter.com/78MywDv1cw — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) July 2, 2018

As representantes femininas assumirão funções diversas.

Olga Sánchez , jurista e administradora pública, assume a Secretaria de Governo;

, jurista e administradora pública, assume a Secretaria de Governo; María Luisa Albores , agrônoma, assume a Secretaria de Desenvolvimento Social;

, agrônoma, assume a Secretaria de Desenvolvimento Social; Josefa Gonzáles , jurista e ativista ambiental, assume a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais;

, jurista e ativista ambiental, assume a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais; Graciela Márquez Colín , professora universitária e economista, assume Secretaria da Economia;

, professora universitária e economista, assume Secretaria da Economia; Irma Eréndira Sandoval , economista e socióloga, assume a Secretaria da Função Pública;

, economista e socióloga, assume a Secretaria da Função Pública; Luisa María Alcalde , advogada, ex-deputada e ativista, assume a Secretaria do Trabalho;

, advogada, ex-deputada e ativista, assume a Secretaria do Trabalho; Alejandra Frausto Guerrero , advogada, ex-diretora universitária e curadora artística, assume a Secretaria de Cultura;

, advogada, ex-diretora universitária e curadora artística, assume a Secretaria de Cultura; Rocío Nahle, engenheira química, assume a Secretaria de Energia.

O movimento, felizmente, não é inédito. Quando assumiu o governo do Canadá, três anos atrás, Justin Trudeau cumpriu uma promessa de campanha: dividiu igualmente os 30 ministérios que compõem seu governo entre homens e mulheres.

Ele designou pessoas que tinham afinidades com os temas de suas pastas. A ministra da Ciência é cientista, vencedora de um Nobel. O ministro dos Transportes, astronauta. Já o encarregado das Instituições Democráticas é um refugiado muçulmano. E por aí vai. Ao ser questionado sobre a mistura de credos, raças e gêneros no gabinete, não titubeou: “É porque estamos em 2015”.