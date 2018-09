Há mais de três décadas, a auditora fiscal Marinalva se dedica ao combate do trabalho infantil e escravo. A professora Sulemi fundou, sozinha, a associação que atende na pequena Sapeaçu, cerca de 170 pessoas com deficiência, entre 3 e 60 anos de idade. Laura, artista plástica, promove por meio de suas instalações, as ideias libertarias aprendidas na escola pública em que estudou. Atriz, dramaturga, poeta e MC, Roberta trouxe para o país o slam, batalha de poesia já muito popular em outros países, mas que só ganhou visibilidade e virou um novo espaço de expressão no Brasil, por iniciativa da artista.

Os universos parecem diferentes. Porém, essas mulheres que parecem andar por vias tão distintas, caminham juntas em direção ao mesmo propósito: criar ou colocar em prática soluções efetivas para alguns dos tantos problemas da educação brasileira. Marinalva Dantas e Sulemi Coaxi, vencedoras em edições anteriores do prêmio, e Roberta Estrela D´Alva e Laura Vinci, indicadas na edição deste ano na categoria Cultura. O grande encontro desses nomes e ideias aconteceu nesta segunda-feira, 17, no Softel Rio, Rio de Janeiro, durante o CLAUDIA Talks, evento que precede o Prêmio CLAUDIA 2018.

“Tem alguma coisa muito mágica quando ouvimos pessoas inspiradoras. Acredito que todos nós temos o capital social e podemos fazer alguma coisa pela sociedade em que vivemos”, disse Guta Nascimento, diretora de redação de CLAUDIA, ao abrir o evento. “Em uma escala micro, mesmo com nossas pequenas atitudes, podemos impactar, transformar e ajudar pessoas. Mas hoje, o que temos aqui, são os exemplos macro, de mulheres cujos esforços mudaram ou melhoraram a vida de muita gente”.

Neste ano, a 23º edição do Prêmio CLAUDIA tem a educação como causa principal. “Porque acreditamos que é esta a solução para todos os problemas urgentes do país”, lembrou Giuliana Bérgamo, que faz a reportagem e curadoria de indicações, antes de chamar ao palco Marinalva Dantas.

Compromisso pessoal

Erradicar o trabalho infantil e escravo é um compromisso mundial, amplamente discutido na comunidade internacional. Para Marinalva Dantas, é mais que isso. A maior parte de sua longa atuação libertando vítimas de escravidão e crianças submetidas a trabalho infantil foi em campo, vendo tudo com seus próprios olhos. Da vivência com situações como a da criança que perdeu vários dedos em uma máquina de carne na padaria onde trabalhava ou do menino castanheiro que perdeu as digitais por conta do ofício transformou a atividade profissional em uma causa pessoal. “Luto para combater não apenas a vulnerabilidade a que essas crianças estão submetidas, mas também a invisibilidade”, falou ela, em um depoimento emocionado. Seu empenho e coragem viraram o livro “A Dama da Liberdade”. E em 2015, Marinalva foi vencedora do Prêmio CLAUDIA na categoria Políticas Públicas.

Gratidão que transforma

Susana Cristina, primogênita de Sulemi Coaxi, nasceu com paralisia cerebral, deficiência mental e autismo. Professora graduada em Letras, Sulemi entendeu ali que apesar de sua formação, ainda teria muito a aprender sobre ensinar. “Minha filha não pôde falar, então tive que saber falar com ela e por ela. Ela nunca leu, mas me fez ler muito para compreender as pessoas com autismo e transtorno global de desenvolvimento e a exclusão e vulnerabilidade social”. Foi para proporcionar qualidade de vida e mais possibilidades para Susana, entrou no mundo da educação inclusiva. Porém, logo ampliou seu olhar para as famílias que, assim como ela, tiveram a vida modificada pela chegada de alguém com necessidades diferentes, e também careciam de acolhimento. Criou então em 1999, a Associação Pestalozzi de Sapeaçu, para atender crianças e adultos com deficiência. Neste ano, Susana faleceu. Mesmo com o coração destroçado de mãe destroçado depois do adeus à filha, Sulemi não se despediu da causa. “Susana jamais pôde andar, mas me fez caminhar muito e alcançar lugares onde nunca imaginei chegar. Porque esta é a consequência de quando abraçamos uma causa”, contou. “Com o falecimento dela, senti gratidão pela nossa convivência e a chance de ter feito este trabalho. E que a gratidão tranforma.” Sulemi foi vencedora do Prêmio CLAUDIA em 2014, na categoria Consultora Natura Inspiradora.

Pelo caminho da Cultura

Inspirada em eventos americanos, a atriz-MC Roberta Estrela D’Alva, 40 anos, criou o primeiro slam brasileiro – batalhas de poesia semelhantes a saraus, porém competitivas. A ideia é que os participantes declamem textos autorais com, no máximo, três minutos de duração sem acompanhamento musical e um júri popular escolhe as melhores apresentações. Essas batalhas tem grande participação feminina, principalmente de jovens da periferia. “O slam é um exercício de escuta, algo muito importante hoje, já que vivemos imersos no mundo virtual. E as mulheres estão dominando a cena”, diz ela, que também é apresentadora do programa ‘Manos e Minas’, da TV Cultura.

Já a artista plástica Laura Vinci, 56 anos, é consagrada por suas instalações interativas e pelo uso de materiais como ferro, minerais e vidro. Em 1998, Laura foi convidada a participar do projeto Arte/Cidade, de intervenções urbanas. A proposta era criar algo que conversasse com a arquitetura de uma fábrica desativada em São Paulo. Ela instalou 50 toneladas de areia no andar superior e fez um furo no piso. Por ali, os grãos escorreram durante o tempo exato que durou a mostra, formando uma ampulheta gigante. Para ter a experiência da obra como um todo, o visitante precisava se movimentar pelo espaço. “A relação entre a obra e o espectador é central na minha arte”, diz a paulistana.

Laura e Roberta estão indicadas pelos seus respectivos trabalhos ao 23 º Prêmio CLAUDIA 2018, na categoria Cultura.

O encontro foi transmitido ao vivo pelo Facebook e o vídeo está disponível na página de CLAUDIA.