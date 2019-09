Mulheres que enfrentaram câncer de mama desfilam por Outubro Rosa

Unidas somos mais fortes! Em prol da luta contra o câncer de mama, mulheres que venceram a doença ou que ainda enfrentam o tratamento desfilaram no palco do #FashionShow “Olhar do Bem”, na noite da última segunda-feira (23).

Com a presença da apresentadora e empresária Ana Hickmann, o evento foi criado pela Vivara e pela ONG Américas Amigas, e reuniu mulheres com histórias emocionantes.

Todas as modelos desfilaram com looks rosa e usaram um pingente de ouro rosé com topázio feito especialmente para o Outubro Rosa. A cada pingente vendido, R$ 100,00 serão revertidos para a ONG e auxiliarão na doação de mamógrafos e no treino e capacitação de profissionais da área.

