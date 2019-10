Mulher se livra de sequestro graças GPS do celular

Na última terça-feira (1), uma mulher foi vítima de um sequestro relâmpago enquanto falava ao telefone com o marido, na Vila Andrade, Zona Sul de São Paulo.

Com o carro estacionado próximo à estação Jurubatuba, por volta das 19h, ela foi abordada por criminosos, que entraram a colocaram em um veículo. A vítima revelou que eles pretendiam usar a máquina de cartões para roubar os seus dados.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Desconfiado, o marido da vítima acionou a polícia pelo 190. O celular da vítima foi monitorado pelo GPS do celular, possibilitando que o carro fosse rastreado. Com isso, o veículo foi encontrado próximo à ponte João Dias, também na Zona Sul. O caso foi registrado no 89º DP e os três criminosos foram presos e irão responder por extorsão.

Leia mais: Filho de Alex Escobar desabafa nas redes sociais e o acusa de negligência

+ Menina é encontrada morta em árvore de parque da Zona Norte de SP

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória