Mulher indiana usa sêmen do filho morto para se tornar avó

O sêmen armazenado foi usado para fertilizar um óvulo de uma doadora anônima. Então, o embrião foi implantado em uma parente próxima para realizar a fertilização in vitro.

A avó contou que, ao invés de prolongar o luto, usou o esperma do filho para revivê-lo em um neto que, no fim, virou um casal de gêmeos. No nascimento, a avó deu o nome do filho ao menino, em sua homenagem, e escolheu Preesha (que significa “presente de Deus”) para a menina.

O médico especialista em fertilização in vitro do hospital Sahyadri, onde foi feito o procedimento, Supriya Puranik, contou que tratou o caso como um procedimento rotineiro. Todavia, ao mesmo tempo era um caso único, pois era uma mãe “em luto que queria reviver seu filho de qualquer jeito”.