Mulher encontra fotos das filhas sendo estupradas no celular do marido

A mãe de duas meninas, uma de 9 anos e outra de 10 anos, descobriu que as filhas estavam sendo vítimas de violência sexual após descobrir imagens das garotas sendo estupradas no celular do marido.

O caso aconteceu em Pariquera-Açu, interior de São Paulo, e a denúncia foi realizada na última terça-feira (29). Segundo informações do G1, o homem aproveitava enquanto as enteadas estavam dormindo para praticar os abusos. Ao mesmo tempo, registrava a prática.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e também poderá responder por infringir dois artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): o de armazenamento de fotografias pornográficas de menores e o de acariciar órgãos de menores – no dia da denúncia, uma das meninas alertou a mãe que o padrasto havia passado as mãos em seus órgãos genitais.

