O cantor Ricardo Phalamesca, conhecido como Ricardo Bueno, morreu nesta quinta-feira (16) em São Paulo.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o músico faleceu em consequência de uma septicemia e abscesso odontogênico. Ele havia sido internado no último dia 7 com uma infecção dentária no Hospital Municipal Ermelino Matarazzo, em São Paulo.

Ricardo, que participou da segunda formação do grupo Dominó, tinha 40 anos.