Morre o jornalista Cid Moreira aos 97 anos

O apresentador Cid Moreira morreu aos 97 anos na manhã desta quinta-feira (03). Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em tratamento contra uma pneumonia. Cid morreu por volta das 8h, de insuficiência renal crônica.

O jornalista nasceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, em 1927 e comemorou seu aniversário de 97 anos na última sexta-feira (27). Ele chegou a apresentar o Jornal Nacional cerca de 8 mil vezes, segundo o arquivo Memória Globo, e se consagrou como uma das personalidades mais importantes no jornalismo brasileiro.

A trajetória de Cid Moreira

Cid Moreira foi uma figura icônica da televisão brasileira, com uma carreira marcada por seu profissionalismo e voz inconfundível. Sua jornada começou no rádio, onde sua voz grave e expressiva logo chamou a atenção. A partir daí, ele trilhou um caminho de sucesso, tornando-se um dos apresentadores mais queridos e respeitados do país.

O ápice de sua carreira veio com o Jornal Nacional, da Rede Globo. Cid Moreira foi o primeiro apresentador do telejornal, ocupando a bancada por 26 anos, um recorde que até hoje permanece imbatível. Sua presença marcante e a credibilidade que conquistou o tornaram um símbolo do jornalismo brasileiro.

Além do Jornal Nacional, Cid Moreira também se destacou no Fantástico, onde apresentou quadros memoráveis, como o do ilusionista Mister M. Sua versatilidade e carisma o levaram a conquistar o público e a se tornar um verdadeiro ícone da televisão.

Ao longo de sua carreira, o jornalista recebeu inúmeros prêmios e homenagens, consolidando seu lugar na história da comunicação brasileira.

