Morre o chef Roberto Linguanotto, o pai do tiramisù

Morreu, neste domingo (28), o chef Roberto Linguanotto, considerado o pai do tiramisù, aos 81 anos. Segundo a imprensa italiana, ele já estava doente há algum tempo.

Linguanotto trabalhava no restaurante Le Beccherie, quando acabou inventando, por acidente, a sobremesa que se tornou conhecida em todo o mundo.

Durante o preparo do sorvete de baunilha, ele misturou queijo mascarpone em uma tigela com ovos e açúcar. Ao provar, percebeu que o sabor era bom e falou com a esposa de Ado Campeol, o criador do tiramisù original, Alba.

Os dois, então, acrescentaram outros ingredientes, como biscoitos embebidos em café e polvilhados em cacau, originando a receita famosa hoje.