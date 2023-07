Morre Neusa Maria Faro, atriz de ‘Alma Gêmea’ e ‘Amor à Vida’

Morreu na madrugada deste sábado, 8, Neusa Maria Faro. A informação foi publicada nas redes sociais, por amigos e familiares da atriz. Segundo as postagens, ela estava internada desde junho devido a complicações causadas por uma trombose.

Famosa por bordões como “Oswaldo, não fale assim com mamãe!”, a atriz ganhou destaque em grandes novelas da TV Globo. Um de seus papéis de grande sucesso foi a personagem Divina Santini, em “Alma Gêmea” (2005). À época ficou conhecida pelo bordão ao contracenar com Fúlvio Stefafini e Nicette Bruno.

Carreira

Neusa Maria iniciou a carreira de atriz no teatro, nos anos 1970. Atuou também no cinema e na televisão, trabalhando em diversas novelas no SBT, a partir do final dos anos 90. Participou de obras como Chiquititas, de 1997, Fascinação, em 1998, Amor e Ódio, em 2001, Pequena Travessa, em 2002, e Seus Olhos, em 2004.

Já na TV Globo, além de “Alma Gêmea”, fez parte dos elencos de novelas como “O Profeta” (2006), “Caras & Bocas” (2009), “Morde & Assopra” (2011) e “Amor à Vida” (2013).

No cinema, Neusa interpretou a personagem Maria em “O Segredo de Davi” (2018), que rendeu à artista o prêmio de melhor atriz no Los Angeles Brazilian Film Festival.

O corpo da atriz está será enterrado na manhã deste sábado (8) no Cemitério Municipal de Valinhos, no interior de São Paulo.