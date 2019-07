Morre mãe da ex-presidente Dilma Rousseff

Dilma Jane da Silva, mãe da ex-presidente da República Dilma Rousseff, morreu na manhã deste sábado, 13, em Belo Horizonte, aos 96 anos. Ela sofria de complicações de uma embolia pulmonar.

Dilma Jane era professora e casada com o búlgaro Pétar Russév. Durante o período em queocupou a presidência, Dilma Jane morou junto com a filha no Palácio da Alvorada.