Morre Daniel Redondo, chef que fundou Maní com Helena Rizzo

O espanhol Daniel Redondo, renomado chef de cozinha, morreu na última sexta (24) aos 46 anos. O cozinheiro foi um dos fundadores do restaurante paulistano Maní, ao lado da chef Helena Rizzo – com quem foi casado –, atuando como sócio do estabelecimento até 2017.

De acordo com uma publicação feita pelo restaurante espanhol El Celler de Can Roca, comandado pelo chef por nove anos, Daniel Redondo teria falecido em um acidente de trânsito, sendo descrito como uma pessoa perseverante, apaixonada e talentosa. Segundo a assessoria do restaurante, o chef estava na Espanha e pilotava uma moto no momento do acidente.

“Que talento descomunal. Nascido para cozinhar. Uma pessoa perseverante, apaixonada e talentosa. Às vezes resmungão, fruto de seu caráter e exigência, tinha um coração gigantesco”, escreveu a equipe do restaurante na postagem.

Helena Rizzo, chef do Maní, ex-sócia e ex-esposa de Daniel, comentou a perda em uma publicação em seu Instagram, lamentando sua morte e enfatizando a importância do chef para a história do estabelecimento e também para a gastronomia brasileira.

“Não nos falávamos há muitos anos, desde nossa separação. Passamos por muitas juntos, momentos incríveis e difíceis, de construção e aprendizagens. Dono de um coração gigante e generoso, sem ele o Maní não seria o que é hoje. Talentoso, trabalhador, criativo!”, escreveu a jurada do MasterChef Brasil.

O restaurante Maní também publicou uma nota de pesar neste sábado, enfatizando sua importância na trajetória do empreendimento.

