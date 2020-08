Morre cacique Aritana Yawalapiti, líder do Alto Xingu

Nesta quarta-feira(5), o cacique Aritana Yawalapiti, de 71 anos, , em Goiânia, morreu em decorrência de complicações do novo coronavírus. Aritana é uma das principais referências indígenas do país, além de ser líder do Alto Xingu. A notícia foi confirmada pelos familiares à AFP.

Aritana Yawalapiti precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva, no final de julho, quando foi contaminado com o novo coronavírus. O cacique também era diagnosticado como hipertenso.

Com as complicações, Yawalapiti Depois sofreu com problemas respiratórios, prejudicando diretamente seus pulmões e fazendo com que o mesmo fosse encaminhado para o hospital de Canarana. Após o primeiro atendimento, ele foi direcionado para Goiânia.