Morre a atriz Shelley Duvall, estrela de “O Iluminado”

A atriz Shelley Duvall, estrela de O Iluminado, morreu nesta quinta-feira (11), aos 75 anos. De acordo com o The Hollywood Reporter, ela faleceu durante o sono por conta de complicações da diabetes.

Descoberta pelo cineasta Robert Altman enquanto estava na universidade, Shelley ficou mais conhecida por viver Wendy, a atormentada esposa de Jack Torrance – interpretado por Jack Nicholson – em O Iluminado.

Apesar de ser considerado um filme icônico, gravar O Iluminado sob a direção de Stanley Kubrick foi uma experiência complexa para a atriz. Nos anos que se seguiram, ela falou abertamente sobre os métodos torturantes do cineasta e como ficou perturbada durante toda a produção.

“Ele queria que eu ficasse chorando diante da câmera por 12 horas todos os dias. (…) Depois de um tempo, o seu corpo se rebela e diz: ‘Pare de fazer isso comigo. Eu não quero chorar todos os dias’. Às vezes, só levantar da cama me fazia chorar. Acordar na segunda-feira de manhã e pensar que eu teria que chorar o dia todo, porque isso estava na agenda. Eu dizia para mim mesma que não ia conseguir, mas acabei fazendo. Não sei como. Não sei como, e Jack também não sabia. Ele me disse isso: ‘Não sei como você faz'”, recordou em uma entrevista concedida em 1981.

A atriz atuou em diversas produções de Altman – como Popeye (1981), Voar é com os Pássaros (1970), Onde os Homens São Homens (1971), Nashville (1975) e Três Mulheres (1977), que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes e uma indicação ao BAFTA – e também de outros diretores, como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), de Woody Allen, e Frankenweenie (1984), de Tim Burton.

Ela parou de atuar no final dos anos 1990, quando se mudou novamente para sua cidade natal, no Texas, para lutar contra distúrbios mentais. Após se recuperar, voltou a atuar no terror independente The Forest Hills (2022), último de sua carreira.

