O Miss Peru 2018 inovou ao usar a plataforma do show para chamar atenção a outras questões femininas além da beleza. É comum ver cunho social nesse tipo de concurso quando as candidatas enfrentam um painel de jurados e discursam, cada uma, sobre uma questão específica. Aparentemente, a organização do Miss Peru 2018 achou que esse espaço não era suficiente.

Logo no início da noite, cada uma das 23 candidatas, em vez de citar as suas medidas, foi ao microfone revelar um dado alarmante sobre feminicídio e violência de gênero no Peru.

Começando a frase com “Mis medidas son”, em português: “minhas medidas são”, os números da silhueta foram substituídos pelos números do crime.

Confira abaixo alguns dados expostos pelas candidatas:

– 68.2% das mulheres do meu país sofrem de assédio sexual e psicológico.

– 19% das meninas de até 5 anos são abusadas sexualmente por seus pais.

– 2.202 casos de feminicídio reportados nos últimos nove anos no meu país.

– 31.7% das denúncias feitas pelas mulheres são por violência domiciliar.

– Uma menina morre a cada dez minutos por ser produto de exportação sexual.

– 81% dos agressores de meninas menores de cinco anos são próximos da família.



Aprensentado no Teatro Municipal de Lima, capital do País, a vencedora do concurso foi Romina Lozano.