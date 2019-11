‘Minieclipse’ será visível do Brasil

Os fenômenos astronômicos mexem com o imaginário humano, por isso, quando surge a oportunidade de acompanhar algum movimento dos astros, pessoas do mundo todo param suas rotinas para assistir! Na próxima segunda-feira (11), os brasileiros vão conseguir observar o trânsito planetário de Mercúrio.

O fenômeno acontece quando um planeta passa entre o observador e a estrela do seu sistema solar. Ou seja, neste caso, Mercúrio passará na frente do Sol para quem está observando da Terra. O evento é conhecido como ‘minieclipse’ porque o posicionamento do planeta não é suficiente para bloquear toda a luz da estrela.

Como Mercúrio e Vênus estão à frente de nós no alinhamento com o Sol, é comum que de vez em quando esses fenômenos sejam observados da Terra. O trânsito de Mercúrio acontece entre 13 e 14 vezes a cada 100 anos. Já o de Vênus é mais raro e só ocorre em intervalos de mais de 100 anos, o próximo acontecerá apenas em 2117.

O ‘minieclipse’ desta segunda-feira começa às 09:35h da manhã e deve durar até às 15:04h. Mas é importante lembrar de que olhar diretamente ao Sol pode causar lesões graves na vista. A dica é buscar um clube de astronomia para fazer a observação em segurança. O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, da Universidade de São Paulo (USP), e o Observatório do Valongo na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vão acompanhar o fenômeno desde cedo. O próximo ‘minieclipse’ de Mercúrio só deve ocorrer em 2032.

