Foi graças ao apoio e ao incentivo da tia, Elza Dias Lopes Ferreira, que Karine Vieira, candidata ao Prêmio CLAUDIA na categoria Trabalho Social, conseguiu transformar sua vida.

Depois de passar cerca de oito anos na criminalidade e de ter sido presa, a moça resolveu mudar de vida. Com outros vínculos familiares corroídos, encontrou na casa da tia um porto seguro. A seguir, o depoimento de Elza:

“Quando Karine tinha só 13 anos, foi posta para fora de casa pela mãe, que é minha irmã. Isso porque a menina tinha se envolvido com um grupo de pessoas que usava drogas e foi entrando para um caminho errado. Na época, vivíamos longe. Eu não tinha como ajudar.

Karine, então, teve um filho com um rapaz desse grupo e chegou até a ser presa. Assim que saiu da prisão, foi morar no interior e engravidou novamente, de outro rapaz. Depois ela foi morar comigo. Com o nascimento do segundo filho, ela largou todas as coisas ruins.

Como ela resolveu mudar de vida, cobrei que voltasse a estudar. Ela tinha parado no primeiro ano do ensino médio. Karine sempre foi muito esforçada, não gostava de depender de ninguém, então foi em busca de crescimento, de um futuro melhor.

Fazia a faxina de casa, estudava e trabalhava. Terminou o ensino médio e prestou vestibular. Foi muito bem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e conseguiu entrar na faculdade com bolsa integral.

Ela escolheu fazer assistência social para ajudar os outros. Por ter sido presa, ela sabe o que as pessoas passam e o quanto é difícil mudar de vida, principalmente sem apoio. Hoje, negro, deficiente físico e ex-presidiário são muito discriminados na sociedade.

E a Karine não mede esforços para ajudar, ela tira do dela para dar para os outros sem pensar.

Tenho muito carinho por ela porque sei que é uma pessoa boa, esforçada, determinada. Não existe obstáculo para Karine. É isso o que eu e muitas pessoas admiramos. O que ela largou pelos filhos, a força que ela teve, é difícil se ter. O filho mais velho, hoje com 10 anos, é muito educado, todos o adoram.

Hoje sou muito tranquila em relação a minha sobrinha. Ela diz várias vezes que eu sou sua mãe e eu a trato como minha filha. Tenho muito orgulho da pessoa que Karine se tornou depois de tudo o que aconteceu. E por isso eu digo: Karine é um milagre.”