Criadoras do “Mexeu Com Uma, Mexeu Com Todas” apoiam vítimas de João de Deus

Sobre “Joao de Deus”: Nenhuma capacidade de cura física ou espiritual do outro precede Ser Humano. Estar encarnado no corpo é respeitar as leis universais da ética, da verdade, da ausência de manipulação de poder. Estar aqui é iluminar o que não é do amor puro. As máscaras caem! No ano de Xangô que a justiça seja feita. E agora deixo as palavras do Instagram da @mariacasadevall sobre “João de Deus”. #Repost @mariacasadevall ・・・ A maior quebra de silêncio da história. Até hoje, 330 mulheres se uniram para denunciar o mesmo homem. Por assédio, estupro, pedofilia, incesto praticados há décadas. Décadas em que cada uma delas silenciou, foi desacreditada ou ameaçada de morte. Estas 330 mulheres não são loucas, mentirosas, invejosas. Elas são vítimas. Vítimas de um homem poderoso que usa Deus como sobrenome. Elas são vítimas de séculos de silenciamento. Mas o tempo das mulheres chegou. Empoderadas por todas as denúncias que vieram antes, no Brasil e no mundo, elas decidiram se unir e falar. É hora de investigar e punir quem tiver que ser punido. É hora de justiça. Parabéns pela coragem de todas as mulheres envolvidas nesta histórica quebra de silêncio. Nós estamos com vocês. #ChegaDeAbuso #ninguemsoltaamãodeninguem #mexeucomumamexeucomtodas #xotapower 🙏🏽 eu dedico a todas as mulheres , as que vieram antes na minha linhagem familiar… todas abusadas de alguma maneira… que todas elas que se silenciaram por medo ou culpa se libertem! É tempo de florescer no amor e na verdade 🌟🔆🌟#marqueumamulher que precisar ler isso!