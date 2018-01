Qualquer pessoa que tem o mínimo contato com astrologia sabe que o fenômeno do “Mercúrio retrógrado” tem grande influência sobre a nossa vida. Apesar do nome, o planeta não se movimenta para trás, apenas desacelera, passando a impressão para quem o observa da Terra de que ele mudou de direção. Considerado o planeta da comunicação e das trocas, Mercúrio comanda a terceira e a sexta casas do zodíaco, sendo elas elas as afetadas por essa desaceleração.

A terceira casa astrológica influencia a nossa integração com o mundo, os diversos âmbitos da comunicação, o dia a dia, a interação com irmãos, primos e vizinhos, pequenas viagens e comércio. Enquanto a sexta casa tem responsabilidade sobre o presente, a saúde, a rotina, o universo do trabalho e animais de estimação.

Este ano, teremos três períodos de retrogradação de Mercúrio: entre 22 de março e 15 de abril; de 26 de julho a 18 de agosto; entre 16 de novembro e 6 de dezembro.

Benefícios

“Ele pede desaceleração; para que olhemos mais internamente para nós. É um momento bom para análises. É como se nós estivéssemos com uma grande lupa, olhando para cada detalhe de tudo”, explica a astróloga Jacqueline Cordeiro.

O momento também é positivo para quem escreve revisar seus trabalhos. Além disso, vale aproveite a conjuntura para resolver mal entendidos e retomar aquela conversa que foi concluída de um jeito desagradável. Pode ser que um amor ou amigo do passado volte a lhe procurar e que um empregador antigo lhe ofereça uma nova oportunidade. Bom momento também para tirar projetos da gaveta!

Atenção

Consciente das datas em que o planeta se encontrará retrógrado, o ideal é evitar algumas atividades nessa época. O momento não é bom para se realizar atos comerciais muito importantes, assinar qualquer contrato, acordos ou planos formais. Caso isso ocorra, provavelmente eles precisarão ser refeitos. Previna-se!

Além disso, é uma época em que os produtos eletrônicos falham, voos atrasam e o trânsito piora bastante. O ideal é estar preparada para imprevistos nessas áreas e se programar para sair antes para viagens e eventos importantes – evitando atrasos.