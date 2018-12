Menino de 3 anos morre atropelado por metrô em São Paulo

Um menino de 3 anos morreu após ser atropelado por um trem no metrô de São Paulo no domingo (23). O incidente aconteceu na linha 1-azul entre as estações Santa Cruz e Praça da Árvore, na Zona Sul da cidade.

O pequeno Luan Silva Oliveira estava acompanhado da mãe Lineia Oliveira Silva, 25 anos, do padrasto, do sogro dela e de uma irmã. A família mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, e pretendia passar o domingo no litoral paulista.

A mãe contou ao jornal Agora São Paulo, do Grupo Folha, que tudo aconteceu quando, na estação Santa Cruz, o menino correu para fora do trem e ficou sozinho na plataforma, não dando tempo de a família pegá-lo antes que as portas da composição se fechassem novamente.

Na estação seguinte, Praça da Árvore, a família desembarcou e tomou o trem no sentido contrário em busca da criança. Com ajuda de funcionários do metrô, o garoto foi encontrado com vida no túnel entre as estações. Assim que foi encontrado, ele foi submetido ao pronto socorro, mas não resistiu

No dia do acidente, o pai de Luan, Adeilton Bispo Oliveira, 32 anos, estava na Bahia e não conseguiu chegar a tempo para o velório do filho.

A Polícia Civil está analisando imagens das câmeras de segurança para entender como o menino foi parar nos trilhos, segundo informações do Agora.