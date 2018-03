Menino de 9 anos atira e mata irmã durante briga por brinquedo

Um menino norte-americano de 9 anos atirou e matou sua irmã de 13 anos após ela se recusar a entregar o controle do videogame. O caso aconteceu no sábado (17), no estado do Mississipi, nos Estados Unidos, informa o Washington Post. A mãe dos dois estava em outro cômodo da casa, alimentando o filho caçula.

A bala acertou a bala de trás da cabeça da menina e perfurou seu cérebro. Encaminhada para um hospital em Memphis, cidade vizinha, a adolescente não resistiu. As autoridades ainda não descobriram como o menino teve acesso à arma – uma pistola de calibre .23 –, bem como não foi definida a punição que ele sofrerá pelo crime. A polícia segue investigando as circunstâncias do tiro.

“Eu nunca lidei com crianças atirando umas nas outras”, disse o xerife Cecil Cantrell, responsável pelo caso. “Essa é a única coisa que posso dizer neste momento.” “Suponho que ele tenha visto isso em videogames ou na TV. Não sei se ele sabia exatamente o que poderia acontecer. Não posso responder [a essa pergunta]. O que eu sei, sim, é que é uma tragédia.”