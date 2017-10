Uma menina de 3 anos está desaparecida desde o sábado (7) após o próprio pai colocá-la para fora de casa depois de a garotinha não ter bebido o leite servido por ele. O caso aconteceu no subúrbio de Dallas, no estado norte-americano do Texas.

Após a recusa de Sherin Mathews em beber o leite, Wesley Mathews, 37 anos, a mandou ficar sozinha junto a uma árvore do outro lado da residência da família, quando o relógio batia três da manhã. Quinze minutos após a ordem, o homem se dirigiu ao local do castigo, mas não encontrou a filha.

A polícia foi acionada – porém, apenas cinco horas após o ocorrido. Wesley foi preso pelos agentes de segurança no dia do incidente, acusado de abandono e de colocar uma menor em situação de risco. A região é conhecida por ser habitada por coiotes, informa o Daily Mail. Porém, no domingo, o rapaz foi liberado pela polícia.

O pai chegou a alegar que a menina teria sido levada pelos animais que circulam pelo bairro. A hipótese foi descartada pelos investigadores, que continuam na busca por uma garota que vestia calças leggins, camisa de mangas compridas rosa e chinelos da mesma cor e que apresenta dificuldades de desenvolvimento de fala.