Menina de 8 anos cai de 4º andar de prédio em Sorocaba

Uma menina de 8 anos caiu do 4º andar de um prédio localizado no Parque Três Meninos, em Sorocaba (SP), na madrugada de quinta-feira (7). A ocorrência foi registrada às 4h36, em um condomínio na rua João Delgado Hidalgo, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foram enviados ao local uma ambulância e um caminhão do Corpo de Bombeiros. A criança teve fraturas em membros inferiores e trauma do crânio. Ela foi socorrida e encaminhada ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS).

De acordo com a Polícia Militar, a madrasta da menina afirmou ter saído para levar o marido ao trabalho e quando retornou, 10 minutos depois, a menina já havia caído do prédio. Segundo a mulher, quem cortou a rede de proteção da janela foi a própria criança.

A madrasta foi levada para prestar depoimento e, quando questionada por uma emissora, não quis se pronunciar sobre o caso. O pai da menina foi ao hospital para acompanhar o atendimento dela. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

A redação de CLAUDIA tentou contato com o hospital e não obteve retorno.

