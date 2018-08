Após ser esquecida em ônibus escolar, menina de 3 anos morre na Tailândia

Quando o assunto é cuidar de um grupo grande de crianças, toda atenção é necessária. Porém, uma menina de 3 anos morreu após ser esquecida pelo motorista por cerca de oito horas em um ônibus de transporte escolar na Tailândia, informou a polícia local. “A criança morreu pela falta de oxigênio e pelo calor no veículo”, relatou uma fonte da força de segurança local a AFP.

O motorista de 23 anos foi detido após assumir que não verificou se todas as crianças haviam descido do ônibus antes de deixar o veículo, informou o comandante da polícia do distrito de Sai Buri, Montri Kongwatmai. O problema, no entanto, parece ser comum na Tailândia. Entre 2012 e 2016, 13 crianças foram esquecidas em veículos no país e 6 morreram, segundo as autoridades. Em junho deste ano, uma menina de 5 anos morreu na Província de Khon Kaen também por ter sido esquecida por várias horas em um ônibus escolar.