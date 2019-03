Meghan Markle revela planos para o Dia Internacional da Mulher

Meghan Markle já revelou os seus planos para o Dia Internacional da Mulher, que acontece no dia 8 de março.

Via Twitter, o Palácio de Kensington anunciou que a Duquesa de Sussex participará de um painel de discussão, sediado anualmente pela universidade King’s College de Londres.

O evento é descrito como “um painel especial de líderes e ativistas femininas para discutir questões que afetam as mulheres atualmente”.

Meghan falará sobre a importância do Dia Internacional da Mulher e como ele pode ajudar a superar obstáculos enfrentados por mulheres ao redor do mundo, incluindo acesso à educação e dificuldades no mercado de trabalho.

A cantora escocesa Annie Lennox, a modelo britânica Adwoa Aboah e Julia Gillard, primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra da Austrália, também integram o time de palestrantes.