A cantora MC Carol, 24 anos, surpreendeu seus fãs na madrugada desta quarta-feira (04) com um relato de violência contra a mulher em seu perfil do Facebook. Segundo a publicação, seu ex-marido invadiu a sua casa, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro, e tentou agredí-la com um facão. A cantora revela que reagiu e conseguiu se salvar.

De acordo com a MC, Alexsandro Oliveira justificou o ato de violência pelo fato de Carol estar postando fotos e vídeos de biquíni na piscina. Junto ao relato, ela adicionou uma foto em que aparece com a mão ferida. “Denuncia sempre!”, escreveu a cantora ao final do relato.

Os dois estavam separados desde janeiro. “Ele me ameaçava, falava que ia me matar, eu botei cerca elétrica por causa disso, eu até fiz um vídeo falando disso, que a mulher quando se separa tem que botar cerca elétrica, botar tranca em tudo”, disse à TV Globo.

A Polícia Militar foi acionada e Alexsandro foi preso em flagrante. O caso foi registrado na 76ª DP como “lesão corporal”, informa o G1. Em uma segunda publicação, Carol defende que registro está incorreto, pois se tratou de uma tentativa de homicídio. “Então se eu invado uma casa, com um facão e tento esfaquear uma mulher não é tentativa de homicídio no nosso país.”

Veja as duas publicações de MC Carol:

“Hoje pela primeira vez apanhei de um homem. Hoje pela primeira vez consegui lutar com um homem com um facão na mão. 4h da manhã meu ex pulou a cerca elétrica e tentou me matar de facão. E o alibi dele é que eu estava postando videos e fotos na piscina! Se eu sinto vergonha? Não. Porque a gente nunca sabe o bicho disfarçado que pode entrar na nossa vida! Denuncie sempre!”