Marielle: PF faz busca e apreensão em endereços ligados a PM e delegado

Na manhã desta quinta (21), a Polícia Federal fez uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão relacionados aos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

O objetivo é apurar tentativas de obstrução das investigações, diz a PF. A ação foi autorizada pela Justiça do Rio. Um dos endereços da lista é ligado a um PM citado em depoimento por Orlando Curicica, que foi acusado de envolvimento no atentado juntamente como vereador Marcello Siciliano. Ambos negaram a participação no crime. Outro endereço é a cobertura de um delegado federal.