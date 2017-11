Morre a atriz Márcia Cabrita, aos 53 anos

A atriz Márcia Cabrita morreu nesta sexta-feira (10), aos 53 anos. Há 3 meses, se afastou da novela Novo Mundo para cuidar da saúde.

Ricardo Parente, ex-marido e pai da filha da atriz, Manuela Parente, informou ao Globo que ela estava internada há dez dias no Hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro, em decorrência do agravamento da doença. Sua morte foi confirmada no início da madrugada.

Márcia foi diagnosticada com câncer de ovário em 2010 e retirou ovários e úteros como parte do tratamento.

A atriz ficou famosa após sua integrar o elenco do humorístico Sai de Baixo, como Neide Aparecida, de 1997 a 2000. Ela deixou o programa ao engravidar de Manuela.